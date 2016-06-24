На Донеччині затримали 2 спецпризначенців, що в 2014 викрали й катували чоловіка, а труп викинули в колодязь

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, двох чоловіків було затримано ввечері 23 червня, їм повідомлено про підозру у вбивстві.

Трагічна подія сталася ще у серпні 2014 року. В Артемівському районі Донецької області в колодязі правоохоронці знайшли тіло чоловіка. Ним виявився мешканець Краматорська.

Міліціонери розпочали пошуки зловмисників та через деякий час було встановлено, що до злочину причетні співробітники батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Артемівськ» ГУМВС України в Дніпропетровській області.

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До розслідування кримінального правопорушення долучилися слідчі прокуратури та встановили, що у серпні 2014 року двоє міліціонерів батальйону «Артемівськ», будучи озброєними та одягнутими у камуфльований одяг, прибули на одну з баз відпочинку та із застосуванням фізичного насильства та погроз викрали потерпілого на його ж автомобілі Mercedes-Benz Sprinter. Після викрадення зловмисники помістили чоловіка у підвал, де знущалися 5 діб. Майже через місяць тіло загиблого знайшли у колодязі.

Наразі двом співробітникам батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Артемівськ» ГУМВС України в Дніпропетровській області повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.2 365 (перевищення влади або службових повноважень) КК України.

Також слідчими прокуратури збираються докази причетності підозрюваних не тільки до викрадення, а й до вбивства вказаного чоловіка.