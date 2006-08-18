У лексиці Януковича з`явилося нове поняття - «політична порядність»

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що після підписання Універсалу національної єдності «порочний круг українського політичного егоїзму було розірвано раз і назавжди». Про це він заявляє в авторському матеріалі, опублікованому в тижневику «Киевский телеграф», повідомляють «Версії».

«Я мрію про той час, коли простого громадянина України буде мало цікавити, хто сьогодні прем`єр-міністр держави або які політичні сили сформували парламентську більшість» - зазначив він у статті «Розірвати порочний круг політичного егоїзму». На його думку, початок цьому процесу встановлено, оскільки «політична реформа створює можливості, при яких країна зуміє, нарешті, позбутися системи суцільної політичної безвідповідальності».

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що «досягнення компромісу в рамках національного «круглого столу» стало свідченням переходу української політики в нову якість». «Взаємні поступки його учасників засвідчили, що в критичний момент, коли історія української державності могла повторити фатальні помилки минулого, їм вистачило мудрості і політичної волі ухвалити рішення про об`єднання». На думку прем`єра, всі усвідомлювали, що підписання Універсалу частина наших виборців сприйме неоднозначно: «ми чудово розуміли, яку карту при цьому розігруватимуть сили, які не захотіли поступитися вузькопартійними інтересами заради загальнонаціональних. Але – і Президент, і лідери партій зважилися на цей крок. Тим самим порочний круг українського політичного егоїзму було розірвано раз і назавжди».

«Я б сказав, що 3 серпня 2006 року в нашій звичній лексиці з`явилося нове поняття - «політична порядність», - вважає В.ЯНУКОВИЧ.