В Бердичеві підліток отримав опіки 50% тіла при спробі зробити селфі на даху поїзда

14:29, 27 червня 2016
Суспільство
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Близько 21:10 26 червня до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до реанімаційного відділення лікарні 15-річного хлопця із залізничного вокзалу Бердичева.

/ panoramio.com/user/5641267

Як повідомляє Головне управління поліції в Житомирській області, слідчо-оперативна група Бердичівського відділу поліції встановила, що підліток отримав тілесні ушкодження у вигляді опіків тіла, знаходячись на нерухомому вагоні залізниці.

Попередньо встановлено, що хлопець, прогулюючись неподалік залізничного вокзалу, вирішив зробити селфі на даху одного з вагонів.

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Для цього він спробував залізти на нерухомий вагон, що знаходився за 250 метрів від приміщення вокзалу, а у результаті отримав електричний опік 50% тіла.

З’ясування всіх обставин триває у ході розпочатого кримінального провадження за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Хлопцеві надається необхідна медична допомога.

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