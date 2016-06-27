В Бердичеві підліток отримав опіки 50% тіла при спробі зробити селфі на даху поїзда

Як повідомляє Головне управління поліції в Житомирській області, слідчо-оперативна група Бердичівського відділу поліції встановила, що підліток отримав тілесні ушкодження у вигляді опіків тіла, знаходячись на нерухомому вагоні залізниці.

Попередньо встановлено, що хлопець, прогулюючись неподалік залізничного вокзалу, вирішив зробити селфі на даху одного з вагонів.

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Для цього він спробував залізти на нерухомий вагон, що знаходився за 250 метрів від приміщення вокзалу, а у результаті отримав електричний опік 50% тіла.

З’ясування всіх обставин триває у ході розпочатого кримінального провадження за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Хлопцеві надається необхідна медична допомога.