У Чернігові громадські організації просять мера демонтувати радянські стели
У Чернігові 14 громадських організацій просять міського голову Владислава Атрошенка виконати закон про декомунізацію та демонтувати радянські стели, що є частиною Меморіалу Слави, на Болдиній горі.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне звернення патріотичні ГО оприлюднили сьогодні.
У тексті, зокрема, зазначається, що минулого тижня група людей завадила комунальним службам провести демонтаж стел, що підпадають під закон про декомунізацію, а міський голова пообіцяв представникам так званої "ініціативної групи" залишити стели у складі меморіалу.
Читайте такожНа Дніпропетровщині завершено процес декомунізації – ОДА
Патріотичні організації, серед яких - ГО "Перша Чернігівська Сотня", Чернігівський підрозділ "Самооборони Майдану", мережа "Вільні люди", відокремлений підрозділ ГО "Всеукраїнський центр допомоги учасникам АТО", ГО "Єдиний волонтерський центр" та інші - вимагають демонтувати барельєфи, що відображають період встановлення радянської влади та громадянської війни, і передати їх до Чернігівського історичного музею імені Тарновського.
Крім того, активісти запропонували оголосити конкурс щодо встановлення нових барельєфів – замість знятих, що мають відображати історію козацтва, національно-визвольних змагань, Героїв Крут. Для художнього оформлення, на їхню думку, варто провести конкурс серед скульпторів, а для економії коштів використати матеріал знятих барельєфів.