У Чернігові громадські організації просять мера демонтувати радянські стели

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне звернення патріотичні ГО оприлюднили сьогодні.

У тексті, зокрема, зазначається, що минулого тижня група людей завадила комунальним службам провести демонтаж стел, що підпадають під закон про декомунізацію, а міський голова пообіцяв представникам так званої "ініціативної групи" залишити стели у складі меморіалу.

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Патріотичні організації, серед яких - ГО "Перша Чернігівська Сотня", Чернігівський підрозділ "Самооборони Майдану", мережа "Вільні люди", відокремлений підрозділ ГО "Всеукраїнський центр допомоги учасникам АТО", ГО "Єдиний волонтерський центр" та інші - вимагають демонтувати барельєфи, що відображають період встановлення радянської влади та громадянської війни, і передати їх до Чернігівського історичного музею імені Тарновського.

Крім того, активісти запропонували оголосити конкурс щодо встановлення нових барельєфів – замість знятих, що мають відображати історію козацтва, національно-визвольних змагань, Героїв Крут. Для художнього оформлення, на їхню думку, варто провести конкурс серед скульпторів, а для економії коштів використати матеріал знятих барельєфів.