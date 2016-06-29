У Львівській області у приватному звіринці лев покусав двох відвідувачів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, у Самбірський відділ поліції 27 червня надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги, що на території приватного звіринця, розташованого біля міста Самбір, лев напав на двох чоловіків.

Як встановили правоохоронці, лев покусав 53–річного місцевого жителя та його 49-річного товариша. Чоловіки перебували у стані алкогольного сп'яніння та намагались погодувати тварину. При цьому відвідувачі знехтували правилами безпеки та поведінки на території звіринця.

Каретою швидкої допомоги постраждалих було доставлено в реанімаційне відділення Самбірської районної лікарні з рваними ранами руки у одного та ноги у іншого. Наразі їхній стан лікарі оцінюють як задовільний.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події та перевіряють дотримання правил безпеки та умов утримання тварин у звіринці. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.128 ("необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження") Кримінального кодексу України.