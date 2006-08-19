Православна церква святкує Преображення Господнє

Православна церква сьогодні святкує Преображення Господнє. В народі це свято називають Яблучним Спасом. За переказами, цього дня Ісус явив свою божественну природу: взявши із собою апостолів Петра, Якова й Іоанна він звів їх на гору і з`явився перед ними у промінні слави.

Вважається, що сьогоднішнє свято нагадує людям про необхідність духовного розвитку. У цей день у православних храмах освячують яблука та інші фрукти нового врожаю. Яблучний Спас вважають початком осені, оскільки саме з цього дня, за народним календарем, вечори холоднішають.

5 канал