У поліцію Одеської області розпочато конкурсний відбір на 145 вакантних посад

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Головного управління Національної поліції в області Гіоргі Лорткіпанідзе.

«У цьому році в Одеській області була проведена переатестація серед поліцейських. В результаті у нас є значний некомплект посад, який становить 900 одиниць. Це 15% від загальної штатної чисельності», - зазначив Лорткіпанідзе.

Читайте такожАваков заявляє, що Нацполіції довіряє близько 44% українців

Також, у зв'язку з некомплектом, керівник главку оголосив про початок конкурсного відбору на службу в поліцію на 145 вакантних посад: 93 слідчих і 52 дільничних офіцерів поліції.

Лорткіпанідзе нагадав, що загальні положення конкурсного відбору на службу в поліцію визначені Законом України «Про Національну поліції». Згідно з цим Законом, відбір буде проводитися комісією, до складу якої входять п'ять осіб: по одному представнику від Міністра внутрішніх справ України, голови Національної поліції України та керівника органу поліції, а також двох представників обласної ради, кандидатури яких затверджені на сесії.