Пам'ятник радянському генералу Ватутіну біля Ради не підлягає демонтажу - В'ятрович

Про це повідомив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на круглому столі у ВР, інформує 112.ua.

"Пам'ятник Ватутіну не підлягає демонтажу. Виходячи з того, що Ватутін - один з учасників боротьби за звільнення України від нацистських загарбників. Там могила генерала. І, відповідно, не підлягає", - повідомив В'ятрович.

Читайте такожУ Чернігові громадські організації просять мера демонтувати радянські стели

Нагадаємо, в квітні 2015 р. Верховна Рада України прийняла закон про засудження комуністичного та нацистського режимів. Демонтаж всіх пам'ятників і меморіальних знаків, як і перейменування вулиць і міст в Україні планували завершити до 21 травня 2016 року.

Станом на квітень 2016 року в Україні демонтовано 1018 пам'ятників Леніну і 148 монументів іншим радянським діячам.

Микола Федорович Ватутін - радянський воєначальник, генерал армії, Герой Радянського Союзу, керував операцією із визволення Києва від нацистських окупаційних військ.