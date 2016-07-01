Луцька міськрада закликає привести тарифи на комунальні послуги у відповідність до прожиткового мінімуму

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення прийняли сьогодні на черговій сесії міськради. За словами ініціатора звернення, депутата Андрія Козюри, нині українці через низький рівень доходів неспроможні сплачувати комунальні послуги в умовах надзвичайно високих тарифів.

«На сьогодні, близько 80 % населення України перебуває за межею бідності, тарифи на житлово-комунальні послуги в державі вищі, аніж в Європі, а заробітні плати в десятки разів менші, ніж в розвинених країнах. Діючий уряд запланував тотальне знищення соціально вразливих верств населення: пенсіонерів, інвалідів, одиноких матерів та багатодітних сімей, ветеранів та інших категорій громадян. Зниження офіційного прожиткового рівня на тлі стрімкого підвищення житлово-комунальних тарифів, девальвації гривні, здорожчання навіть найнеобхідніших продуктів харчування та ліків, призвело до небувалого зубожіння більшості українців та сплеску злочинності»,- зазначається у зверненні.

Відтак Луцька міська рада засуджує такі дії Уряду, оскільки останні зумовлюють чергове падіння рівня життя населення, зростання соціальної напруги в суспільстві та посилюють масштабну соціально-економічну кризу в державі.

У документі йдеться, що з метою соціального захисту громадян депутати Луцької міської ради, просять президента України та Верховну Раду негайно втрутитись у вказану ситуацію, припинити здирницьку політику Кабінету Міністрів щодо несправедливих тарифів та знищення українського народу, відповідно встановити обґрунтовані та справедливі тарифи на газ, тепло, гарячу воду та світло для населення, які будуть відповідати діючому прожитковому мінімуму та рівню життя в Україні.