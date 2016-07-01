ЗМІ стало відомо, у чому звинувачують військового прокурора сил АТО

Про це йдеться у підозрі, текст якої оприлюднила Українська правда.

У документі йдеться, що з 2011 року по 14 квітня 2015 року при спільному сукупному доході Кулика та його цивільної дружини Ірини Німець в розмірі 1 018 803,33 вони набули у спільну сумісну власність активів на суму 1 966 565,75 грн.

Це, зокрема, була машина Toyota Land Cruiser 200. У травні 2014 року Кулик передав своїй співмешканці 120 тисяч доларів, на які вона купила машину і зареєструвала на себе. Ця машина не була відображена в декларації.

Також Кулик оформив на Німець нежитлове приміщення в будівлі на Жилянській, 59, де вони мешкають у квартирі, зареєстрованій на матір прокурора. Вартість приміщення склала 169 500 грн.

У квітні 2015 року Кулик купив паркомісце за 99187,50 грн, яке теж зареєстрував на Німець.

З 26 квітня 2015 по 31 грудня 2015 - з часу набрання чинності змінами КК щодо незаконного збагачення - Кулик набув у спільну сумісну власність його та Німець активи, законність яких не підтверджена доказами – в розмірі 2 866306 грн.

У липні 2015 року Кулик "набув у спільну власність" квартиру на вулиці Івана Кудрі, право власності оформлено на Німець. Вартість облігацій становила 2 768768, що більше ніж в два рази перевищує спільний дохід Кулика та Німець за період 1 квітня по 31 грудня 2015 року.

У документі зазначається, що 30 листопада 2015 року Кулик купив ще одне паркомісце в підземному гаражі на Жилянській, зареєстрував його на Німець. Вартість становить 97 538 грн.

У підозрі зазначається, що всі ці активи не відображені у декларації Кулика.

Крім того, слідчі наголошують, що Кулик не вказав у декларації за 2013 рік авто TOYOTA LAND CRUISER 100 випущене у 2003 році, яким він почав користуватися у 2010 році на підставі довіреності, виданої Жиліним Володимиром – батьком одного з лідерів терористичної організації "Оплот" Євгена Жиліна.

Цим автом, згідно з підозрою, Кулик користується і досі, хоча власником авто з жовтня 2010 року стала Німець.