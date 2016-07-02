У пунктах пропуску на кордоні України з Польщею в чергах стоїть понад тисяча машин

Як повідомили УНІАН у прес-службі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби, на Волині в пункті пропуску «Ягодин авто» в черзі стоять 150 автомобілів, у пункті пропуску «Устилуг» - 120 автомобілів.

Читайте такожОдеська поліція викрила два канали переправлення дівчат за кордон у сексуальне рабство (відео)У Львівській області черги зафіксовано на прикордонних пропускних пунктах «Угринів» (220 автомобілів), «Рава-Руська» (200 автомобілів), «Грушів» (90 автомобілів), «Краковець» (200 автомобілів), «Шегині» (150 автомобілів), «Смільниця» (80 автомобілів).

В пунктах пропуску на кордоні зі Словацькою Республікою, Угорщиною та Румунією черг немає.