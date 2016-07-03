"Опоблоківця" Заманського виключили із лав партії за хуліганські дії щодо літньої жінки

Про це повідомила прес-служба партії на своєму офіційному сайті.

«Таким людям не місце в лавах нашої партії. «Опозиційний блок» жорстко засудив дії Заманського і виключив його з партії», - заявила голова міської організації Людмила Селіванова.

У партії підкреслили, що правову оцінку діям Заманського, в результаті яких постраждала жінка, повинні дати правоохоронні органи. Також в події буде розбиратися контрольно-ревізійна комісія партії.

Як повідомлялося, в мережі було оприлюднено відео, на якому жінка - ймовірно, власниця автомобіля Toyota АЕ7444ВН - знищує вміст сумки літньої жінки, яка лежить на асфальті, чоловік з цього ж автомобіля ходить поруч. У коментарі до відео сказано, що літня жінка зробила зауваження парі щодо поставлених поперек дороги автомобілів, через які вона не могла пройти з продуктами до свого під'їзду.

В результаті інциденту її штовхнули, а продукти знищили, після чого пара сіла в автомобіль і поїхала. Одним з учасників інциденту був депутат Соборної райради в Дніпрі від «Опоблоку» Олександр Заманський.