МВС планує встановити понад 3 тисячі камер для фіксації порушень ПДР

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

“Як і обіцяли, ми запускаємо пілотний проект, а потім Кабмін прийматиме порядок реалізації ліцензій після того, як ми визначимо, які камери ми підключимо до системи, міжнародний інвестиційний банк підбиратиме інвесторів для проекту”, - сказав Аваков і зауважив, що проект встановлення камер відеофіксації обійдеться в кілька мільярдів доларів.

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За словами Авакова, камери спостереження визначатимуть автомобіль-порушник, чітко фіксуватимуть його номер, водія, після чого відповідні повідомлення про порушення будуть надсилатися власнику автомобіля.

Міністр констатував, що в понеділок зранку в Києві почали працювати камери, і за 6 годин вони зафіксували значну кількість порушень - на майже 3 мільйони гривень.

В свою чергу, як повідомила голова Національної поліції Хатія Деканоідзе, у МВС розраховують запустити проект з відеофіксації порушень ПДР з вересня.

«Поки це пілотний проект, ми лише розраховуємо, які є технічні ризики. Поки що ми не вносимо в адміністративне порушення (мається на увазі, що водіям не відправлятимуть «листів щастя» зі штрафами за перевищення швидкості — УНІАН), але ми розраховуємо, що з вересня порушники будуть отримувати перші повідомлення”, - сказала Деканоідзе.