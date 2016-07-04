В Одесі поліцейські викрили жінку, яка намагалася видати себе за матір підкидька

Про це в ході апаратної наради Одеської міськради повідомила головний лікар дитячого будинку №1 Валентина Карташова, пише trassae95.com.

Раніше жінки, які привели дитину, відмовилися від пояснень і пішли в невідомому напрямку. При огляді хлопчика на його щоці і плечі медики виявили гематоми, а під ключицею - садна.

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Карташова розповіла, що в дитячий будинок прийшла жінка ромської національності, яка назвалася мамою Артема. Проте вона сказала, що Артему два роки, хоча за всіма ознаками йому не менше трьох років. Співробітники дитбудинку затримали жінку і передали її поліції.

Також Карташова зазначила, що ймовірну мати Артема розшукали в Житомирі та відповідні документи повинні передати найближчим часом. Крім того, материнство визначить медична експертиза і суд.