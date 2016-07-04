Група з розслідування катастрофи МН17 їде до Москви
Представники Спільної слідчої групи, що займається розслідуванням катастрофи МН17 на Донбасі, відвідають Москву на цьому тижні.
Про це заявив офіційний представник голландської прокуратури Вім де Бран, повідомляє ТАСС.
"Фахівці відвідають Москву 5-6 липня, - зазначив він. - Вони планують обговорити питання, пов'язані з розслідуванням трагедії".
Довідка УНІАН. 17 липня 2014 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили "Боїнг" компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Всі 298 чоловік, що знаходилися на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів. Літак впав в зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для експертиз.
24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.