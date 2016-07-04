Група з розслідування катастрофи МН17 їде до Москви

Про це заявив офіційний представник голландської прокуратури Вім де Бран, повідомляє ТАСС.

"Фахівці відвідають Москву 5-6 липня, - зазначив він. - Вони планують обговорити питання, пов'язані з розслідуванням трагедії".

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили "Боїнг" компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Всі 298 чоловік, що знаходилися на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів. Літак впав в зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для експертиз.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.