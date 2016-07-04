Україна випередила країни СНД у світовому індексі соціального розвитку - дослідження

Про це йдеться в дослідженні Social Progress Imperative, переданому УНІАН.

Індекс був складений на основі оцінки 53 різних параметрів, що включають рівень розвитку охорони здоров'я, освіти, доступу до житла, захисту прав, толерантності. В цьому році, як зазначається у дослідженні, Україна отримала середній бал 66,4 із 100 можливих. Разом з тим, дослідження не наводить порівняльні дані Індексу за попередні роки.

«Незважаючи на соціальні, політичні та економічні труднощі, Україна за рівнем Індексу соціального розвитку випередила всі країни СНД. Так, Білорусь посіла 66-е місце, Вірменія - 67-е, а Росія – 75-е, - йдеться в дослідженні. - Україна традиційно демонструє відносно високі показники у сфері доступу до вищої освіти та до базових знань». У той же час у таких сферах як корупція, рівень злочинності, доступність житла, стан навколишнього середовища, здоров'я і довголіття, а також свобода вибору життєвого шляху, Україна, згідно з дослідженням, продемонструвала досить низькі результати.

Читайте також45% українців хочуть позачергових виборів Ради, 41% проти - опитування

Лідером індексу стала Фінляндія. Канада і Данія посіли друге і третє місця відповідно. До першої десятки також увійшли Австралія, Швейцарія, Швеція, Норвегія, Нідерланди, Велика Британія та Ісландія. Другу десятку сформували країни ЄС і США.

Дві найбільші після США економіки світу - Китай та Індія - посіли 84-е і 98-е місця відповідно.