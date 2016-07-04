Аваков: в операції "Бурштин" на Рівненщині взяли участь понад 400 оперативників, проведено 123 обшуки

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков сказав на брифінгу в Києві.

"На сьогодні проведено спільну операцію силами Національної поліції України, Національної гвардії України, Генеральної прокуратури та Служби безпеки України. У операції на території Рівненської області взяли участь понад 400 оперативників Національної поліції, підрозділів КОРД, плюс до цього задіяно підрозділ Національної гвардії та Служби безпеки", - сказав Аваков.

Також Аваков заявляє про проведення в Рівненській області 123 обшуків у справі про незаконний видобуток бурштину.

"123 обшуки проведено і частина з них триває зараз на території (Рівненської) області", - заявив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, за підозрою в організації злочинного угруповання з видобутку бурштину затриманий заступник прокурора Рівненської області Андрій Боровик.