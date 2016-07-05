З погонів українських військових приберуть радянські зірки (фото, документ)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив позаштатний радник президента Юрій Бірюков.

Нові предмети уніформи та нові погони будуть представлені на День Незалежності.

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"Ця копітка робота велася більше року. Весь букет "уваги" з боку недоброзичливців - інтриги, скандали, плітки, скарги. І копітка робота групи ентузіастів. Сьогодні поставлена крапка", - йдеться у повідомленні Бірюкова.