З погонів українських військових приберуть радянські зірки (фото, документ)

13:29, 05 липня 2016
Суспільство
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Президент Петро Порошенко затвердив документ "Предмети уніформи і знаки розрізнення Збройних сил України", який прибирає радянські зірки з погонів українських військових.

погоны / facebook.com/yuri.biriukov

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив позаштатний радник президента Юрій Бірюков.

Нові предмети уніформи та нові погони будуть представлені на День Незалежності.

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"Ця копітка робота велася більше року. Весь букет "уваги" з боку недоброзичливців - інтриги, скандали, плітки, скарги. І копітка робота групи ентузіастів. Сьогодні поставлена крапка", - йдеться у повідомленні Бірюкова.

погоны / facebook.com/yuri.biriukov
погоны / facebook.com/yuri.biriukov

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