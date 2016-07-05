З погонів українських військових приберуть радянські зірки (фото, документ)
13:29, 05 липня 2016Суспільство
2833 0
Президент Петро Порошенко затвердив документ "Предмети уніформи і знаки розрізнення Збройних сил України", який прибирає радянські зірки з погонів українських військових.
Бірюков показав, як будуть виглядати нові знаки розрізнення ЗСУ / facebook.com/yuri.biriukov
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив позаштатний радник президента Юрій Бірюков.
Нові предмети уніформи та нові погони будуть представлені на День Незалежності.
Читайте такожМіноборони України заперечує наявність символіки РФ на пам'ятному нагрудному знаку
"Ця копітка робота велася більше року. Весь букет "уваги" з боку недоброзичливців - інтриги, скандали, плітки, скарги. І копітка робота групи ентузіастів. Сьогодні поставлена крапка", - йдеться у повідомленні Бірюкова.
facebook.com/yuri.biriukov
погони / facebook.com/yuri.biriukov
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter