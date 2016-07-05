У Польщі за підозрою у зґвалтуванні затримали шістьох українців - ЗМІ

15:22, 05 липня 2016
Суспільство
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Поліція польського міста Ґданська за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої затримала шістьох громадян України.

Фото УНИАН

Як повідомляє Польське Радіо, українцям звинувачень поки що не висунуто.

За словами офіцера поліції Алєксандри Сєвєрт, поліція отримала інформацію про зґвалтування у вихідні.

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В неділю було затримано п’ятьох чоловіків, а в понеділок – ще одного, яких підозрюють у скоєнні цього злочину. «У цей момент триває допит затриманих. Прокуратура вже порушила слідство у цій справі. Але підозрювані поки що не почули звинувачень», - додала представниця ґданської поліції.

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