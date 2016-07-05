Син кандидата в нардепи Загіда Краснова напав на комунальників у Дніпрі (фото, відео)

Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook, інцидент стався сьогодні близько 12.00.

«Ще не встигло вщухнути громадське обурення з приводу побиття літньої жінки депутатом від «Опоблоку», як, схоже, в нас у місті знову скандал. Сьогодні, близько 12.00, на працівників комунального підприємства, які приїхали реконструювати клумби біля кафе «Ріо» на Набережній, було здійснено напад», – написав Борис Філатов.

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Міський голова також зазначив, що на місці події були присутні журналісти, які приїхали висвітлювати роботу комунальників, але «ретирувалися з місця подій і знімали здалеку, як тітушки вантажать битки в чорні джипи». Відповідне відео Борис Філатов опублікував у соцмережі.