Один з адвокатів Онищенка під час обшуку втік з України - Холодницький

Про це в інтерв'ю 5 каналу повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

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"Насправді, один з адвокатів, у якого проводили обшук, втік із країни. При чому, десь йому в аеропорту привиділися детективи НАБУ. Я не знаю, з чого він вирішив, що це детективи. І що вони хотіли його затримати, а він такий спритний, пройшов паспортний контроль і нібито вони вже не наважились, бо адвокат був поза зоною української держави. Це просто маячня", - сказав Холодницький.

Антикорупційний прокурор зазначив, що в цього адвоката були підстави тікати, якщо він це зробив. Разом із тим в антикорупційної прокуратури наразі нема підстав для його затримання.