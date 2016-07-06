Одеські СБУшники викрили продавців пристроїв для зламування автомобільних охоронних систем

Як повідомляє прес-служба управління, припинено діяльність двох зловмисників, які виготовляли та реалізовували спеціальні технічні засоби для сканування автомобільних охоронних систем.

«Двоє мешканців Одеси і Києва налагодили виробництво пристроїв для зламування автомобільних систем під виглядом звичайних брелоків для сигналізації. Клієнтів спільники підшукували через Інтернет», - розповіли в СБУ.

У відомстві зазначили, що співробітники спецслужби задокументували факт продажу киянином одного виробу більш ніж за 20 тисяч гривень. Під час спроби реалізації ще двох пристроїв майже за 30 тисяч гривень 4 липня правоохоронці затримали зловмисника в його власному автомобілі поблизу торговельного центру в житловому районі столиці.

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Під час обшуків за місцем проживання торговців співробітники СБУ вилучили комплектуючі для виготовлення нових пристроїв і комп'ютерну техніку з програмним забезпеченням для їх «прошивки».

Слідчими управління СБУ в Одеській області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Як зазначили в прес-службі, одеського спільника, який розробляв «пристрої», правоохоронці затримали раніше.

Триває слідство.