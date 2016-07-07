Суд заарештував п'ятьох керівників "бурштинової мафії" - Матіос

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Суд залишив заарештованим можливість вийти під заставу, сума якої в залежності від фігуранта справи становить від 2,7 млн гривень до 9,5 млн гривень.

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"Усі п'ятеро затриманих у понеділок підозрюваних організаторів і керівників злочинної організації у "бурштиновому" провадженні заарештовані суддями Голосіівського райсуду столиці, з правом внесення застав відповідно у розмірі 9,5-5-5-4-2,7 мільйонів гривень", - повідомив Матіос.

Як повідомляв УНІАН, на території Рівненської області проводиться операція "Бурштин", в якій задіяні 300 оперативників МВС і СБУ. Тривають обшуки квартир та місць роботи підозрюваних у створенні злочинної групи.

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В організації незаконного видобутку бурштину підозрюються 32 людини. Вже затримано чотири людини, у тому числі заступника прокурора Рівненщини, який очолював злочинну групу. Його головними помічниками були керівник та працівник структурного підрозділу облуправління СБУ. У групу також входили начальник внутрішньої безпеки обласної поліції і його підлеглий, діючі та колишні співробітники поліції, голови двох райдержадміністрацій, двоє керівників районних прокуратур, керівники лісгоспів, а також представники криміналітету.

Раніше, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Київ направлені чотири затриманих по «бурштиновій» справі, а п'ятий був затриманий у Києві. Решта з 32-х підозрюваних «у тих чи інших правопорушеннях, в тій чи іншій участі в організованому злочинному співтоваристві».

За словами Луценка, відносно цих осіб також буде обиратися запобіжний захід.