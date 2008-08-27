У Харківській області горять склади з боєприпасами (доповнена)

Сьогодні близько 16.15-16.30 поблизу міста Лозова Харківської області на території військової частини А0829 сталася пожежа на складах з боєприпасами.

Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ ГУ МВС України в Харківській області.

Зараз у ЦГЗ не володіють інформацією щодо наслідків пожежі, однак зазначають, що військові склади розташовані на кордоні Харківської і Дніпропетровської областей.

Як повідомив «Медіапорту» віце-губернатор Сергій Стороженко, який зараз виконує обов`язки голови облдержадміністрації, арсенал знаходиться в 300 метрах від міста Лозова.

Пожежа почалася біля арсеналу. Після почали вибухати снаряди, які зберігаються на складі.

За власною інформацією «Медіапорта» на складі зберігаються снаряди, протитанкові міни, зброя, патрони.

Довідка: Лозова - велика сортувальна залізнична станція. Також там знаходяться локомотивне депо і інші підприємства залізничного транспорту.

Пасажирські потяги, що перетинають лозовский вузол, сполучають Москву, Київ і Харків з Донбасом, Придніпров`ям, Кримом, Кавказом. У Лозовій роблять зупинку такі фірмові потяги, як 15/16 "Придніпров`я" Дніпропетровськ - Москва, 19/20 "Лугань" Луганськ - Київ, 81/82 "Харків" Харків - Сімферополь.

У структурі вантажних перевезень - донецьке вугілля, чорні метали, продукція машинобудівної індустрії.