В Одесу на час курортного сезону прибули додаткові екіпажі патрульних поліцейських

18:20, 08 липня 2016
Суспільство
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В Одесу для забезпечення порядку в курортний сезон з інших регіонів прибули 35 патрульних автомобілів з екіпажами.

В Одесу на час курортного сезону прибули додаткові екіпажі патрульних поліцейських / УНІАН

Як повідомила УНІАН прес-секретар Патрульної поліції Одеси Алла Марченко, 35 патрульних автомобілів і 120 патрульних поліцейських прибули в місто 7 липня з усіх регіонів України. 

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«Сьогодні відбувся інструктаж додаткових сил, проведений начальниками Головного управління Національної поліції в області Гіоргі Лорткіпанідзе і Патрульної поліції Одеси Михайлом Білецьким. Обговорювалася розстановка сил і засобів», - зазначила Марченко.

Вона додала, що зараз патрульні, які прибули в місто, надійшли в розпорядження керівників районних відділів поліції. На патрулювання виїдуть змішані екіпажі, що складаються з іногородніх і місцевих патрульних. 

«Основний акцент на курортній зоні та місцях масового скупчення людей. Безумовно, і безпека дорожнього руху, контроль правопорядку. Додаткові сили пробудуть в Одесі до особливого розпорядження київського керівництва», - підкреслила Марченко.

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