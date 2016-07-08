В Одесу на час курортного сезону прибули додаткові екіпажі патрульних поліцейських

Як повідомила УНІАН прес-секретар Патрульної поліції Одеси Алла Марченко, 35 патрульних автомобілів і 120 патрульних поліцейських прибули в місто 7 липня з усіх регіонів України.

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«Сьогодні відбувся інструктаж додаткових сил, проведений начальниками Головного управління Національної поліції в області Гіоргі Лорткіпанідзе і Патрульної поліції Одеси Михайлом Білецьким. Обговорювалася розстановка сил і засобів», - зазначила Марченко.

Вона додала, що зараз патрульні, які прибули в місто, надійшли в розпорядження керівників районних відділів поліції. На патрулювання виїдуть змішані екіпажі, що складаються з іногородніх і місцевих патрульних.

«Основний акцент на курортній зоні та місцях масового скупчення людей. Безумовно, і безпека дорожнього руху, контроль правопорядку. Додаткові сили пробудуть в Одесі до особливого розпорядження київського керівництва», - підкреслила Марченко.