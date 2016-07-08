На Рівненщині у киянина вилучили 1 кілограм бурштину, який він "купив для акваріуму"

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Рівненській області, 33-річний киянин у автомобілі марки MG перевозив три пакунки з бурштином різної фракції загальною вагою майже 1 кілограм.

Чоловік пояснив, що придбав каміння, аби використати його як ґрунт для акваріума.

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Слідчо-оперативна група на місці події вилучила каміння для проведення експертизи.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 198 (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.