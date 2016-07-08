На Рівненщині у киянина вилучили 1 кілограм бурштину, який він "купив для акваріуму"
19:49, 08 липня 2016Суспільство
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У Сарнах Рівненської області ввечері 7 липня на вулиці Варшавскій правоохоронці вилучили в мешканця Києва 1 кілограм бурштину-сирцю.
В Сарнах у киянина вилучили 1 кілограм бурштину / rv.npu.gov.ua
Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Рівненській області, 33-річний киянин у автомобілі марки MG перевозив три пакунки з бурштином різної фракції загальною вагою майже 1 кілограм.
Чоловік пояснив, що придбав каміння, аби використати його як ґрунт для акваріума.
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Слідчо-оперативна група на місці події вилучила каміння для проведення експертизи.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 198 (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Чоловік пояснив, що придбав каміння для акваріума / rv.npu.gov.ua
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