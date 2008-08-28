Блок Кличка здивований поведінкою БЮТ у Київраді

Фракція Блок Віталія Кличка у Київраді здивована позицією депутатів фракції Блоку Юлії Тимошенко, які підтримали рішення промерської більшості про розпродаж головних підприємств життєзабезпечення міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку, представники цієї політичної сили переконані, що громада столиці втратила мільярди гривень через санкціонований Київрадою розпродаж акцій підприємств «Київводоканал», «Київгаз» , «Хліб Києва» та «Київспецтранс».

«Лише в Києві прижилася така схема – за копійки передавати енергетичні артерії від громади до рук монополістів. І сьогодні на сесії до схеми виведення активів вартістю у мільярди гривень приєдналися й БЮТівці», - заявляють у Блоці Віталія Кличка, підкреслюючи, що проти рішення про продаж пакетів акцій згаданих підприємств виступила лише фракція Блоку.

«Мотивація, яку ми побачили у ініціаторів таких рішень, єдина – розпродаж з метою виживання цих підприємств. Але 70 мільйонів гривень, які влада обіцяла киянам за створення «Київенергохолдингу», були вкрадені. Ці гроші могли б піти на дотації підприємств, які сьогодні за безцінь віддають в приватні руки», - заявив депутат фракції Блоку Віталія Кличка Іван ПЛАЧКОВ.

У Блоці також нагадали, що міський пакет «Київенерго» в 12,73% акцій, переданий Києву при створенні цієї компанії, уже давно забрали у київської громади і через «Київенергохолдинг» віддали офшорним компаніям. «Тепер те саме, але вже легально, влада за підтримки чесних БЮТівців зробить й з «Київодоканалом» та іншими підприємствами комунальної власності. Потім – перепродаж та розмиття пакетів акції задля того, аби прикрити реальних осіб, які за цим стоять, і не платити реальну власність за активи підприємств-монополістів», - сказав І.ПЛАЧКОВ, додавши, що за такою схемою Київ вже втратив Банк “Хрещатик”, “Київмлин” і ряд інших активів.

Ініціатори київського комунального розпродажу прекрасно розуміють, що отримати реальну вартість при такій моделі продажу пакетів акцій ключових підприємств столиці нереально. Вони свідомо позбавляють громаду і бюджет міста реальних грошових надходжень, обслуговуючи інтереси офшорних “інвесторів”, вважають у Блоці Кличка.

«Оцінити реальну вартість підприємств, які розпродала під час однієї сесії Київрада складно навіть досвідченим фахівцям. Це мільярди доларів в приватні кишені. Але й цього майна, отриманого за безцінь, новим власникам буде мало. Киянам вже відома політика шантажистів «Київенергохолдингу» - заради підняття тарифів та вибивання дотацій з кишень киян вони готові відключати воду та гасити світло навіть у дитячих лікарнях», - вважають представники Блоку.

Як повідомляв УНІАН, Київська міська рада на сьогоднішній сесії дозволила приватизацію 75 млн. 997 тис. 940 штук акцій ЗАТ «Хліб Києва», яке знаходиться в комунальній власності, що становить 50% + 1 акція товариства; дозволила продаж комунального пакету акцій ВАТ «АК «Київводоканал» у кількості 178 млн. 748 тис. 500 шт. акцій, що становить 25,4%; дозволила приватизацію 57 млн. 982 тис. 839 акцій ВАТ «Київспецтранс», що становить 51% акцій підприємства і прийняла рішення дозволити продаж комунального пакету акцій ВАТ «Київгаз» у кількості 1 млн. 614 тис. 144 шт., що становить 28,45% акцій.

За кожне з цих рішень проголосували 90 депутатів.