На контрольному пункті "Мар'їнка" утворилася черга з кількох сотень авто

На контрольному пункті в’їзду-виїзду на лінії розмежування "Мар'їнка" сьогодні утворилася черга з декількох сотень автомобілів.

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Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, зранку на КПВВ «Мар’їнка» на в’їзд стояло 150 авто, на виїзд - 200.

Крім того, для перетину лінії розмежування через контрольний пункт «Зайцеве» на в'їзд з неконтрольованої території знаходилось 50 автомобілів, а на виїзд - 70 транспортних засобів. При цьому у КПВВ «Новотроїцьке» черг не було, а у КПВВ «Гнутове» зафіксовано по 10 автомобілів в обидва напрямки.

"Пасажиро-транспортний потік у контрольних пунктах в'їзду-виїзду минулої доби залишався динамічним. Загалом лінію розмежування перетнуло понад 24,4 тисяч осіб та 4,5 тисяч транспортних засобів", - повідомили у відомстві.