У Львівській області з отруєнням госпіталізовано чотирьох працівників підприємства

На Львівщині 9 липня з отруєнням госпіталізовано чотирьох працівників підприємства «Холгер Крістіанс Продакшн Україна» (підприємство «БОШ Україна» з виробництва деталей для автомобілів).

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Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 9 липня до інфекційного відділення Новояворівської районної лікарні госпіталізовано чотирьох працівників підприємства, розташованого в смт. Краківець Яворівського району із симптомами "гостра кишкова інфекція". Потерпілі – жителі Яворівського району віком 35-51 р.р.

Всіх пацієнтів оглянули лікарі. Їм проводиться повний комплекс лікувально-діагностичних заходів. Відповідними службами організовується проведення епідеміологічного розслідування та необхідні обстеження у вогнищі інфекції.

Пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості. Причина отруєння працівників підприємства встановлюється.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням), - карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років).