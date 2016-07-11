Затриманим у янтарній справі можуть знизити строки у разі надання свідчень проти організаторів - Луценко

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив в інтерв'ю ТСН.

"Стаття 255 ККУ "про створення злочинної організації" унікальна. Це єдина стаття, ухвалена в 1990-ті роки, яка дозволяє членам злочинної організації, якщо вони не є власне організаторами, давати покази нагору і за це різко зменшується термін покарання", - розповів Луценко.

Читайте такожСуд заарештував п'ятьох керівників "бурштинової мафії" - Матіос

Він також додав, що до всіх затриманих доведена пропозиція "покази нагору і ви зможете змінити ступінь важкості обвинувачення".

Крім того, генпрокурор розповів, що розкрита схема - це лише третина структур бурштинової мафії, оскільки не меншою структурою є ті, хто працює у Волинській, Житомирській областях і навіть ще Рівненській області.