Незабаром Україна віддасть борг Туркменії

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявляє, що Україна має намір відновити стратегічно важливі відносини з Туркменистаном .

Про це він повідомив сьогодні увечері в ефірі УТ-1.

«Займемося відновленням стратегічних важливих відносин з Туркменистаном», - сказав Ю.БОЙКО.

При цьому він додав, що найближчим часом Україна повністю погасить всю заборгованість перед Туркменістаном за поставлений раніше природний газ. «Заборгованість найближчим часом буде погашена», - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2005 року між Україною і Туркменістаном було підписано міжурядовий договір про поставку в 2006 році 40 млрд. кубометрів туркменського газу в Україну, але поставок дотепер не проводилося.

Україна заявляла про намір відновити з другого півріччя поставки туркменського газу, приблизно 10-11 млрд. кубометрів газу по 60 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Зобов`язання "Нафтогазу України" за поставлений до 2006 року туркменський газ за станом на 5 червня становили 64,2 млн. доларів. Компанія в якості розрахунків за газ планувала поставити до Туркменістану до вересня-жовтня труби великого діаметру на суму 59,468 млн. доларів та інше устаткування на суму 4,732 млн.

30 червня українська делегація в ході переговорів в Ашгабаті погоджувала графік погашення заборгованості перед Туркменістаном за раніше поставлений природний газ в сумі 64 млн. доларів.