В Павлограді директора підприємства викрили в розкраданні виділених на ремонт доріг 2 мільйонів

Як повідомляє управління захисту економіки Головного управління поліції в Дніпропетровській області факт розкрадання бюджету виявлено на минулому тижні, керівнику підприємства повідомлено про підозру в скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), що карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Під час досудового розслідування оперативники встановили, що у 2015 році між департаментом Дніпропетровської облдержадміністрації та комерційним підприємством було укладено договір на проведення робіт з ремонту автодоріг Павлограда.

На підставі актів виконаних робіт на рахунки підприємства перерахували бюджетні кошти. Проте, на момент підписання актів роботи були виконані на половину. Сума збитків становить понад 2 мільйони гривень.

Прокуратурою Павлограда відкрито кримінальне провадження.