Власника сайту “Ингушетия.ру” вбито у машині міліції і знайдено на дорозі

Сьогодні в Назрані (Інгушетія) помер власник сайту "Ингушетия.ру" Магомет Євлоєв. Він помер у республіканській лікарні, куди був доставлений з вогнепальним пораненням у голову.

Євлоєв прилетів до Назрані одним літаком з президентом республіки Муратом Зязіковим. Після того, як президент поїхав, Євлоєва оточили люди з охорони міністра внутрішніх справ Інгушетії, які силоміць посадили його в машину і повезли, повідомляє Лента.ру.

Як повідомили РІА Новини в МВС Інгушетії, після прильоту в аеропорт Магомет Євлоєв був затриманий співробітниками МВС республіки "для приводу в органи міліції для дачі свідчень щодо однієї кримінальної справи". "За попередніми даними, під час руху автомашини, де перебував Євлоєв і співробітники міліції, стався мимовільний постріл з пістолета одного з міліціонерів, куля потрапила Євлоєву в голову", - повідомили РІА "Новини" МВС Інгушетії.

За версією іншого джерела в МВС, Євлоєв "намагався вихопити автомат у одного із співробітників міліції, які брали участь в його затриманні".

При цьому, як повідомляють з редакції сайту "Ингушетия.ру", пораненого в голову Євлоєва знайшли на дорозі родичі, які приїхали його зустрічати. Вони ж відвезли його до лікарні.

Слідче управління Слідчого комітету при прокуратурі (СКП) РФ по Інгушетії, повідомивши, що розпочало перевірку у зв`язку із загибеллю Магомета Євлоєва, одразу уточнює, що загиблий був власником сайту, закритого за публікацію екстремістських матеріалів. Сайт був закритий за поданням прокуратури за заклик до жителів республіки вийти на несанкціонований мітинг в січні цього року. Мітинг був заборонений "у зв`язку із загрозою для безпеки учасників", оскільки до силових структур надійшли повідомлення про те, що в день мітингу може бути здійснений теракт. Крім того, були проведені експертизи ряду матеріалів сайту, які показали, що багато публікацій розпалюють національну ворожнечу проти осетин, стверджує прокуратура.