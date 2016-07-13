У львівському Парку культури стартують покази фільмів під відкритим небом
10:38, 13 липня 2016Суспільство
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З п'ятниці, 15 липня, у Парку культури імені Богдана Хмельницького у львів'ян з'явиться можливість безкоштовно переглядати фільми просто неба.
Покази фільмів зможуть безкоштовно відвідувати усі охочі / wikipedia.org
Про це повідомляє сайт міста Львова 032.ua.
У рамках проекту «Кіно в парку» у львів'ян з'явиться чудова нагода переглядати фільми під відкритим небом.
Зазначимо, що покази фільмів зможуть безкоштовно відвідувати усі охочі мешканці та гості міста. Перегляди фільмів відбуватимуться перед головним входом у парк.
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