У львівському Парку культури стартують покази фільмів під відкритим небом

Про це повідомляє сайт міста Львова 032.ua.

У рамках проекту «Кіно в парку» у львів'ян з'явиться чудова нагода переглядати фільми під відкритим небом.

Зазначимо, що покази фільмів зможуть безкоштовно відвідувати усі охочі мешканці та гості міста. Перегляди фільмів відбуватимуться перед головним входом у парк.