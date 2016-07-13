В Україні створено Інститут ВМС Національного університету "Одеська морська академія"

13:39, 13 липня 2016
Суспільство
874 0

Кабінет міністрів України створив Інститут Військово-морських сил Національного університету "Одеська морська академія".

odessa1.com

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову "Питання підготовки військових фахівців для потреб Військово-Морських cил Збройних cил України" уряд схвалив на сьогоднішньому засіданні.

Представник Міністерства оборони зазначив, що проект постанови розроблено з метою реорганізації факультету ВМС Одеської морської академії шляхом його перетворення на Інститут ВМС цього університету.

Студенти факультету продовжать навчання вже в Інституті ВМС.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter