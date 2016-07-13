В Україні створено Інститут ВМС Національного університету "Одеська морська академія"
13:39, 13 липня 2016Суспільство
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Кабінет міністрів України створив Інститут Військово-морських сил Національного університету "Одеська морська академія".
Студенти факультету продовжать навчання вже в Інституті ВМС. / odessa1.com
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову "Питання підготовки військових фахівців для потреб Військово-Морських cил Збройних cил України" уряд схвалив на сьогоднішньому засіданні.
Представник Міністерства оборони зазначив, що проект постанови розроблено з метою реорганізації факультету ВМС Одеської морської академії шляхом його перетворення на Інститут ВМС цього університету.
Студенти факультету продовжать навчання вже в Інституті ВМС.
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