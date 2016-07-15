Теракт у Ніцці: Українці несуть квіти до будівлі посольства Франції

Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

"До посольства Франції в Україні вже почали приносити перші квіти. За словами охоронців, їх принесли двоє молодих людей сьогодні вночі близько 2:00. Зараз люді проходять і цікавляться (що трапилося)", - йдеться в повідомленні

Читайте такожМЗС перевіряє інформацію про наявність українців серед загиблих внаслідок теракту у Ніцці

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок теракту в четвер в Ніцці зросла до 84, 18 знаходяться в критичному стані. Як відомо, у Франції під час святкування Дня Бастилії в натовп врізалася вантажівка, раніше повідомлялося, що також близько 150 людей отримали поранення.

Водієм вантажівки виявився 31-річний чоловік туніського походження. Він стріляв по натовпу, поки їхав. Потім поліція застрелила його самого. Крім того президент Франції Франсуа Олланд заявив, що серед загиблих є діти. За словами Олланда, не можна заперечувати терористичну природу атаки в Ніцці.