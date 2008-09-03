У єврозоні ціни промислових виробників зросли на 1,1%

У єврозоні у липні цього року ціни промислових виробників зросли порівняно з червнем на 1,1%, в усіх країнах–членах ЄС (ЄС-27) - на 0,9%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У липні цього року порівняно з липнем 2007 року ціни виробників зросли на 9,0% в єврозоні та на 11,0% - в ЄС-27.

У липні порівняно з червнем ціни у промисловості за винятком енергетики зросли на 4,3% у єврозоні та на 4,9% - в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі – на 2,8% у єврозоні та на 1,9% - в ЄС-27.

Цини на напівфабрикати зросли на 0,8% в обох зонах, на товари короткочасного споживання зросли на 0,2% в єврозоні та на 0,3% - в ЄС-27, на товари тривалого використання зросли на 0,2% в обох зонах, на капітальне майно – також на 0,2% в обох зонах.

Найбільше зростання зареєстровано у Болгарії (2,9%), Нідерландах (2,1%) і Німеччині (2,0%). Найменше зростання – у Чехії (0,1%) та Великій Британії (0,2%). Не змінилися ціни лише в Ірландії.

У червні порівняно з травнем ціни промислових виробників зросли на 1,0% в єврозоні та на 1,4% - в ЄС-27.