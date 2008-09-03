Європейську конференцію з питань міграції відкриють Тимошенко й Луценко

4-5 вересня у Києві відбудеться 8-ма Європейська міністерська конференція Ради Європи з питань міграції на тему: «Економічна міграція, розвиток та соціальна єдність: комплексний підхід».

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, на відкритті конференції виступлять прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, міністр Швеції з питань міграційної політики і біженців Тобіас БІЛЛЬСТРЬОМ (представництво Швеції в Комітеті Міністрів Ради Європи), заступник голови Парламентської асамблеї і голова Комісії з питань міграції Корієн ЙОНКЕР, голова Конгресу місцевих та регіональних влад Організації Явуз МІЛЬДОН, а також міністр Франції з питань імміграції, інтеграції, національної ідентифікації і спільного розвитку Бріс ОРТФЕ.

У конференції візьмуть участь міністри 40 країн-членів Ради Європи, які відповідають за питання міграції та налагодження відносин з місцевими громадами. Міністри з деяких країн, які не є членами, але мають статус спостерігачів при Раді Європи (Австралія, Канада, Ватикан, Японія, Мексика і США), а також тих країн, які співпрацюють з країнами-членами з питань Конференції (Афганістан, Бангладеш, Кабо-Верде, Китай, Конго, Індія, Ірак, Казахстан, Киргизстан, Ліван, Ліберія, Лівія, Нігерія, Пакистан, Марокко, Сенегал, Таджикистан, Туркменістан, В`єтнам, Узбекистан) запрошені до участі в конференції разом з Європейською комісією, Радою Європейського Союзу та іншими міжнародними урядовими та неурядовими організаціями.

Учасники конференції обговорять, зокрема, вплив економічної міграції на економічний розвиток та соціальну єдність, а також управління міграцією з метою зміцнення співробітництва між країнами походження і приймаючими країнами, справедливого розподілу між ними переваг міграції. Ціль конференції — виробити комплексний підхід і допомогти європейським країнам спільно відповісти на виклики.