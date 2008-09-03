З озера на Рівненщині зібрано близько 300 трупів диких качок

03:21, 03 вересня 2008
Суспільство
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Утім, захворювання не виявлено

Поблизу м. Здолбунів Рівненської області 29 серпня на одному зі ставків фермерського господарства з розведенню риби «Співак», розташованому неподалік житлового сектору, було знайдено десятки загиблих диких качок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.

Фахівці районного управління ветмедицини обстежили водойми, приватні домогосподарства Здолбунова, сіл Богданів, Кошатів. Під час обстежень птахів з підозрою на якесь захворювання не виявлено.

У Здолбунівській райдержадміністрації відбулося засідання протиепізоотичної комісії району, під час якого для кожної служби було визначено комплекс заходів з приводу загибелі птаха. Працівники ветеринарної медицини та санепідемстанції відібрали матеріал для здійснення експертиз. Також на дослідження взяли проби води та ґрунту. До встановлення причини загибелі птаха полювання і риболовлю на цьому ставку заборонено.

З озера площею 36 га зібрано й утилізовано близько 300 трупів диких качок.

Експертизами Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветсанекспертизи (Київ) захворювання на високопатогенний грип виключено.

Ситуація перебуває під контролем Державного комітету ветеринарної медицини України та його територіальних органів.

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