Син народного депутата постав перед судом

Учора Апеляційний суд Києва почав розгляд кримінальної справи щодо сина народного депутата Партії регіонів Володимира Демішкана Сергія, а також його спільників – колишнього співробітника міліції Сергія Льовченка і жителя Луганської області Олександра Курдіна. Вони звинувачуються у викраденні і вбивстві в грудні минулого року київського підприємця Василя Кривозуба.

Головуючим суддею була призначена Ірина Григорьєва, відома участю в розгляді кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Засідання суду почалося зі встановлення осіб обвинувачених. Першим піднявся 38-річний Сергій Демішкан. Він розповів, що на момент затримання посідав посаду пілота АНТК ім. Антонова, має двоє дітей – 1992 і 2006 року народження – і є учасником бойових дій в Афганістані, Сьєрра-Ліоні, Анголі і Іраку. Восьмимісячне утримання Демішкана під вартою в СІЗО #13 майже не позначилося на його зовнішньому вигляді, підсудний був одягнений в чисті темні брюки і сорочку. Другим встав Сергій Льовченко – кум і одноліток Сергія Демішкана. Він відзначив, що має на утриманні дружину і двоє неповнолітніх дітей. Останнім піднявся 22-річний Олександр Курдін, який заявив, що має технічну освіту механіка.

На засідання з`явилися представник Київської прокуратури і п`ять адвокатів – по два від Демішкана і Льовченка і один від Курдіна. Потерпілі і їх представники на засідання суду не прийшли. "До суду надійшла телеграма від потерпілих з проханням перенести розгляд справи на 15 вересня", - повідомила Ірина Григорьєва. Учасники процесу заявили, що не вважають за можливе продовжувати розгляд справи за відсутності потерпілих, і схвалили пропозицію про перенесення засідання.

Коммерсант-Украина