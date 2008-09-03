Прогноз погоди на 4 - 8 вересня

Завтра в Україні буде тепла і суха погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 4 вересня в країні мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів та Закарпатті до 20°, у Карпатах та східних областях 5-10° тепла; вдень 25-30°, в Карпатах 17-22°.

5-6 вересня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних областях місцями невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів та Закарпатті до 20°; вдень в Україні 27-32°.

7-8 вересня в Україні без опадів. Температура вночі 11-17°, на півдні та Закарпатті до 20°; вдень 26-32°.

У Києві завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 27-29°.

5-6 вересня у столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 27-32°.

7-8 вересня у Києві опадів також не передбачається. Температура вночі 12-17°, вдень 27-32°.