Черновецький пустить з молотка близько 200 "дуже дорогих машин"

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив про намір продати близько 200 дуже дорогих машин автопарку Київської міської державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер заявив сьогодні на своєму брифінгу в мерії.

За словами Л.Черновецького, аукціон буде організовано в найближче два тижні. Таким чином, за словами міського голови, влада столиці хоче продемонструвати, що вона не використовує кошти міста для себе. Л.Черновецький повідомив, що всі гроші з продажу автомашин планується направити на соціальні програми.

«Я думаю, десь за десять днів ви зможете взяти участь в аукціоні, на якому ми продамо всі службові машини, дорогі, які здавна обслуговували владу багатих з регіональної київської еліти», - повідомив мер столиці. До цього він додав: «Це близько 200 дуже дорогих машин. Усіх їх здебільшого буде продано. Залишимо 5-10 машин».

Він відзначив, що два роки тому, коли вперше була озвучена ідея скорочення автопарку КМДА, він не зміг її реалізувати, оскільки мав слабку команду.