Тимошенко оголосила війну рекламі ліків

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО ініціює введення обмежень на рекламу ліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в Кабінеті Міністрів на нараді з фахівцями Міністерства охорони здоров`я і представниками фармакологічної промисловості України.

«Хто дав право лікувати людей через рекламу? Хто дав право без огляду лікаря, без адекватного підбору ліків, рекламувати це і робити це системою неадекватного лікування населення?», - обурилась Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр вважає, що в Україні не повинно існувати такої системи. «Необхідно зрозуміти, що споживач самостійно вибирає ліки під впливом тотальної реклами і, як правило, не знає інформації про терапевтичні властивості препарату і його побічні ефекти. А ціна цих препаратів йому знову ж таки нав`язується», - додала глава уряду.