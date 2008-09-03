Ющенко звільнив заступника Балоги

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Олександра ЧАЛОГО з посади заступника глави Секретаріату Президента України.

Текст Указу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, у серпня ЗМІ з посиланням на джерела в Секретаріаті Президента писали, що заступник глави Секретаріату Президента України О.ЧАЛИЙ подав заяву про відставку.

Довідка УНІАН. О.ЧАЛИЙ був призначений заступником глави Секретаріату Президента у вересні 2006 року.