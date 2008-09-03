Ющенко звільнив заступника Балоги
19:11, 03 вересня 2008Суспільство
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Текст Указу - на сайті глави держави
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Олександра ЧАЛОГО з посади заступника глави Секретаріату Президента України.
Текст Указу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, у серпня ЗМІ з посиланням на джерела в Секретаріаті Президента писали, що заступник глави Секретаріату Президента України О.ЧАЛИЙ подав заяву про відставку.
Довідка УНІАН. О.ЧАЛИЙ був призначений заступником глави Секретаріату Президента у вересні 2006 року.
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