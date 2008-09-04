Ціна "нафтового кошика" впала до найнижчої позначки за 5 місяців

Ціна "нафтового кошика ОПЕК" впала на 6% і зупнилася на найнижчій позначці майже за п`ять місяців. Станом на 2 вересня "кошик" ОПЕК подешевшав на 6,62 дол., а його ціна офіційно склала 103,40 дол./бар. Ціна "кошика" впала до найнижчого значення з 9 квітня ц.р., коли вона становила 102,38 дол./бар.

Термін "кошик" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) був введений в офіційну лексику нафтового ринку з 1 січня 1987 р., уточнює РосБізнесКонсалтинг, і відтоді залишається одним з головних цінових індикаторів світового ринку нафти.

"Кошик" є сукупним середньоарифметичним показником ціни нафти, яку постачають на світовий ринок країни ОПЕК. З березня 2008 р. "кошик" представлений такими 13 нафтовими марками: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола); Oriente (Еквадор); Minas (Індонезія), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).