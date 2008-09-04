Кабмін хоче захистити права споживачів на ринку фінпослуг

Кабінет міністрів пропонує посилити захист прав споживачів на ринку фінансових послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено в схвалених на сьогоднішньому засіданні Кабміну змінах до законів про регулювання ринку цінних паперів, про фінансові послуги й державне регулювання фінпослуг.

За словами голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Валерія АЛЬОШИНА, в документі запропоновано визначити, яку інформацію повинна розкривати юридична особа для споживача. «Це дозволить робити висновок про якість управлінських процедур і про якість стану юрособи… Це посилить захист прав споживачів», - сказав В.АЛЬОШИН.

Він також повідомив, що змінами надається право уповноваженому органу здійснювати узгодження або давати письмовий дозвіл на отримання суттєвої участі в фінансовій установі. «Це право отримує й Держфінпослуг, і Держкомцінних паперів», - зазначив В.АЛЬОШИН.