Кабмін вирішив збудувати окружні дороги навколо 31 міста
05:05, 04 вересня 2008Суспільство
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Про це повідомив міністр транспорту
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення збудувати окружні дороги навколо 31 міста, що розташовані на автомобільних дорогах державного значення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.
За його словами, відповідним рішенням, прийнятим на сьогоднішньому засіданні уряду, вносяться зміни до Державної програми розвитку автомобільних доріг на 2007-2011 роки.
“Ми навколо 31 міста спорудимо окружну дорогу, аби розвантажити від транзитного транспорту великі міста”, - сказав міністр і додав, що, зокрема, це Луцьк, Донецьк і Дніпропетровськ.
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