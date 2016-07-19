НТКУ запускає телеканал, який мовитиме на території анексованого Криму

Наразі в рамках реорганізації обласних державних телерадіокомпаній створили кримську філію НТКУ, на базі якої і буде організована робота кримського телеканалу, передає Крим.Реалії.

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«Мова йде про формальне кримській філії, жодного майна там немає. Це бюрократичні речі, які ми мали зробити. Зараз же обговорюємо, як нам організувати роботу наших редакцій, щоб кримський телеканал почав мовлення. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення готова піти нам назустріч у цьому питанні», – сказав Крим.Реалії гендиректор НТКУ Зураб Аласанія.

Гендиректором кримської філії НТКУ призначили Михайла Смутка, який раніше обіймав посаду генпродюсера телеканалу «Перший Ukraine». За його словами, нині вирішується питання фінансування кримського телеканалу і стратегія його роботи.

В НТКУ планують, що телеканал мовитиме в Криму через супутник і стане альтернативою місцевої російській пропаганді.

У березні 2014 року ДТРК «Крим» у Сімферополі захопили проросійські сили. На її базі створили автономну некомерційну організацію «Телерадіокомпанія Крим», яка працює під брендом «Перший кримський». Її засновником є Міністерство внутрішньої політики, інформації та зв'язку підконтрольного Росії уряду Криму.