У Києві внаслідок вибуху у машині загинув журналіст Павло Шеремет (фото)
08:38, 20 липня 2016Суспільство
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У середу вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
Загинув журналіст Шеремет / Фото УП
Машина вибухнула на розі вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка навпроти ресторану МкДональдс, передає "Українська правда".
Ця машина належала керівнику "Української правди" Олені Притулі, але її в машині не було.
Вибух стався о 7:45 ранку, коли Шеремет їхав у машині.
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На місце прибула поліція.
Фото УП
Шеремет останні п’ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на "Радио Вести".
Фото УП
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