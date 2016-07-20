У Києві внаслідок вибуху у машині загинув журналіст Павло Шеремет (фото)

Машина вибухнула на розі вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка навпроти ресторану МкДональдс, передає "Українська правда".

Ця машина належала керівнику "Української правди" Олені Притулі, але її в машині не було.

Вибух стався о 7:45 ранку, коли Шеремет їхав у машині.

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На місце прибула поліція.

Шеремет останні п’ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на "Радио Вести".