Сьогодні вночі на 61-му арсеналі сталося 8 підземних вибухів

Сьогодні вночі на території 61-го арсеналу Міністерства оборони України, розташованого поблизу Лозової на Харківщині, сталося 8 вибухів у підземних сховищах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на нараді в Лозовій начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації Володимир РОСОХА.

Водночас він зазначив, що ці вибухи - малої потужності і вони не становлять небезпеки для населення. «Завдяки заглибленням у землю сховищ, розліт осколків на території арсеналу незначний, і небезпека як така відсутня», - уточнив В.РОСОХА у бесіді з кореспондентом УНІАН, коментуючи події.

За його словами, реальну небезпеку становить зона відселення, куди летіли снаряди на початку пожежі, що сталася 27 серпня, і тепер стоїть завдання якнайшвидше очистити цю територію. Він висловив сподівання, що 17 млн. грн. коштів, спеціально виділених урядом напередодні, сприятимуть проведенню відновлюваних робіт.

За даними В.РОСОХИ, групами фахівців МНС та Міноборони, які працюють під Лозовою, на сьогодні вже зібрано близько 8 тисяч вибухонебезпечних предметів. Люди, які були евакуйовані, а це близько 14 тисяч осіб, вже повернулися до місць свого постійного проживання. «Всі системи життєзабезпечення працюють, життя в Лозовій нормалізовується», - сказав керівник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Лозовій під головуванням керівника Харківської облради Василя САЛИГІНА відбулося спільне засідання членів Консультативно-дорадчої ради при голові обласної ради та представників Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області. Учасники зборів обговорили питання про ситуацію, що склалася внаслідок пожежі на території 61-го арсеналу МОУ, а також про надання допомоги постраждалим та недопущення таких подій у Балаклійському та інших районах області, де розташовані подібні склади зброї.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України у Харківській області виникла 27 серпня 2008 р. Вогонь спричинив вибухи боєприпасів. За оперативною інформацією, в результаті НП ніхто не постраждав. Значна частина жителів 5-кілометрової зони була евакуйована. Піротехніки продовжують розчищати прилеглу до арсеналу територію від боєприпасів та їх уламків.